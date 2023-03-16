كرموس: البعثة الأممية ستجد صعوبة في تشكيل “لجنة باتيلي”

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن البعثة الأممية ستجد صعوبة في كيفية تشكيل اللجنة الوطنية رفيعة المستوى.

واعتبر كرموس، في تصريحات نقلها تلفزيون “المسار”، أن “القوانين الانتخابية لن تشكل عائقًا أمام لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة”.

وأضاف أن “هناك اتفاقًا مبدئيًا على تقدم العسكريين باستقالاتهم قبل ترشحهم للرئاسة بفترة”.

وأعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في 27 فبراير في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”.