باشاغا يناقش مع أعضاء من مجلس النواب مبادرة باثيلي حول الانتخابات

التقى رئيس الحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس النواب، في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وقال بلاغ للحكومة على فيسبوك، إن الاجتماع تحث الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العَام للأمم المتحدة السيد عبدالله باتيلي، وإلى ماخلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

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