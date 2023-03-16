البعثة الأممية: قادة الوحدات العسكرية والأمنية بشرق وغرب ليبيا يتفقون على توحيد الصف بشأن الانتخابات

العنوان-تونس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ التأكيد في اجتماع عقد في تونس شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.

وأضافت البعثة، في بيان، أن المشاركين اتفقوا على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري، كما أكدوا على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي.

ولفتت البعثة، إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.

وقالت، إن “قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع أكدوا على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، وعلى رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي”.

وأضافت، أنه تمّ الاتفاق على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية، وهي:

-تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

-ونبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية.

-وتجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين. ومنع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

-وعدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.

-واعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.