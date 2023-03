ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أم أم نيوز” الباكستاني الناطق بالإنجليزية وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان من اعتقال مهرب كبير للبشر.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أكد الإيقاع بـ”سعيد إلياس” بالمشتبه به الرئيسي في الحوادث الأخيرة لغرق قوارب الهجرة غير الشرعي بالقرب من ليبيا وإيطاليا، مشيرًا إلى تزعمه عصابة نشطة في مجال تهريب البشر تضمه إلى جانب ولديه المتواجدين على الأراضي الليبية.

ووفقًا للتقرير تحصل العصابة على مليونين ونصف المليون روبية باكستانية أي قرابة الـ9 آلاف دولار عن كل باكستاني يتم تهريبه إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post أم أم نيوز: اعتقال مهرب كبير متورط بإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية