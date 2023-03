لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تتعاقد مع شركة مصرية لتنفيذ 4 جسور ونفق ببنغازي

وقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمدينة بنغازي عقداً مع شركة وادي النيل المصرية لتنفيذ 4 جسور بمدينة بنغازي، بمدة تنفيذ 6 أشهر.

وأوضحت اللجنة أن الجسور التي تم التوقيع عليها هي عدد 2 جسور معلقة في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أعلنت اليوم البدء في أول مشاريعها بمدينة طبرق من خلال تنفيذ مشروع صيانة وتطوير ازدواج طريق المدخل الشرقي لمدينة طبرق بمدة تنفيذ 110 يوم.

وأكدت اللجنة بأنها مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية لكل المناطق المكلفة بها وفقاً لخطط عملها.

