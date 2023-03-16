مفوضية الانتخابات تنهي ورشة عمل متخصصة بتعزيز الوعي الانتخابي

الوطن|رصد

أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة عمل (بريدج) حول الأحزاب السياسية التي تأتي في إطار استراتيجية المفوضية لتعزيز الوعي الانتخابي والمعرفة بين موظفيها والتي استهدفت (30) موظفاً من مختلف إدارات وأقسام المفوضية في الإدارة العامة، وخلال (3) أيام تلقى المشاركون برنامجًا تدريبًا توعويًا معدًا من فريق معتمد من بريدج والمفوضية وفريق الدعم الدولي، وتناول المفاهيم المتعلقة بالأحزاب السياسية ودورها في العملية الانتخابية، إضافة إلى دراسة آليات مراقبة التمويل السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية.

وتضمن اليوم الختامي نشاطات تدريبية نفذها المشاركون لخصت مفردات البرنامج العام للورشة، فضلاً عن توزيع شهادات المشاركة وإلقاء كلمة ختامية بالمناسبة.