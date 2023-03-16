محلل سياسي: إلغاء المؤسسات الشرعية الليبية لا يوصل إلى نتيجة

رأى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى أن “الصراع بين مجلس النواب والبعثة الأممية والتباين مع مجلس الدولة والحكومة في طرابلس سيعقّد المسار السياسي لأن الإرادات مختلفة تماما والتوجهات متباعدة جدا”.

وأكد معلي في تصريحات صحفية ضرورة “إيجاد خارطة طريق جديدة يقتنع بها الجميع وأن يكون المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مقتنعا بما اقترحه على مجلس الأمن، وأن يقتنع به القادة والليبيون هذا شيء آخر”.

وأضاف أن “إلغاء الشرعيات الحالية المعترف بها في الاتفاقيات الأخيرة أمر غير صحي ولا يوصل إلى نتيجة سياسية مقبولة”.