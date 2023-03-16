مجلس الأمن يجدد تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين

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جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

كما أكد، في بيان، عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية.

ورحّب مجلس الأمن بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأقرّ مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأكد على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.