ليبيا- شهد مقر مديرية أمن طرابلس عقد اجتماع ضم مديرها اللواء خليفة وهيبة مع مسؤولين معنيين بالتسول من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات فيها خالد أبو الأجراس وناجية بشير وغزالة عتيق من فريق الدعم النفسي والاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في هذا الاجتماع.

وأضاف البيان: إن المجتمعين ناقشوا بناء على تعليمات الوزيرة وفاء الكيلاني مكافحة التسول وكيفية الحد من انتشارها ووضع الحلول الكفيلة بالقضاء عليها ليتوافق الطرفان الوزاري والأمني على التنسيق بينهما عبر لجانهما المشتركة لمنع هذه الظاهرة بآثارها السلبية على المجتمع.

Shares

The post مساعٍ من الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال لمكافحة التسول والقضاء عليه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية