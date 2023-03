جهود من حكومة الدبيبة لافتتاح المتحف الوطني الليبي وتفعيله

ليبيا- ترأس وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة تصريف الأعمال الاجتماع الأول للجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي.

بيان صحفي صدر عن حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة ممثلين عن المتحف ومصلحة الآثار ووزارة السياحة بالحكومة وكلية الآثار والسياحة في جامعة المرقب في الاجتماع الذي شهد تدارس خطة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي.

ووفقًا للبيان، تداول المجتمعون بشأن تنظيم ورشة عمل مع خبراء دوليين ومحليين وبمشاركة أساتذة وطلبة كليات الآثار وتطوير تقنيات نظام العرض داخل قاعات المتحف ومراجعة وتحسين مراحل العرض التاريخي.

