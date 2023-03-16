“المنفي” يناقش مع قبيلة ورفلة سبل استقرار ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية التي تخص الشأن العام وتُساهم في استقرار الوطن.

وكان المنفي، التقى اليوم مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

وضمت اللجنة سفير مملكة هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيونينق”، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا “سوكي ناقرا”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، سلم الرئيس في مستهل اللقاء نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

وأكد الرئيس، على أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

وثمن السفير الهولندي ومديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، كما خص الرئيس بالشكر على جهوده الشخصية لإطلاق عدد من المسجونين خلال الفترة الماضية.

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