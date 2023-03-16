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النايض يبحث مع السفيران الألماني والإيطالي ضرورة دعم مبادرة باتيلي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت مع المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض اليوم الأربعاء، الأوضاع الحالية في البلاد وضرورة دعم مبادرة المبعوث الأممي باتيلي، للمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.

والتقى النايض في مساء اليوم الأربعاء سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو، وسفير الاتحاد الأوربي في ليبيا، خوسيه سابادل.

وجرى الحديث خلال اللقاء عن أوضاع ليبيا الحالية، وأهمية الدعم لمبادرة المبعوث الدولي باتيلي، والمضي نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023.

 

 

 

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الوطن الليبية

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