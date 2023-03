مفوضية شؤون اللاجئين لـ العقوري: لا نسعى لتوطين اللاجئين في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي علي بيبي بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

العقوري استمع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إلى شرحٍ لعمل المفوضية والمساعدات التي تقدمها.

بدوره، أوضح علي بيبي بأن هناك سوء فهم حول عمل المفوضية وأنها لا تسعى لتوطين أي لاجئين في ليبيا، بل إن مهمتها هي مساعدة طالبي اللجوء على إعادة التوطين في دول أخرى.

كما استعرض المساعدات التي تقدمها المفوضية في المجال الصحي والتعليمي مثل توفير التجهيزات للمستشفيات وصيانة المدارس المستهدفة من قبل المفوضية، مشيرًا إلى أن ابرز العراقيل أمام عمل المفوضية هو عدم وجود مذكرة تعاون.

من جهته، أكد العقوري حرص مجلس النواب لدعم عمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مثل مفوضية اللاجئين تقديراً للفئات الإنسانية الضعيفة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المصالح الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية، وأن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة تدفقات المهاجرين واللاجئين نيابة عن دول المنطقة، لافتًا إلى أن ليبيا تعيش فعلًا أزمة إنسانية نتيجة لتلك التدفقات وتتطلب تكاثف الجهود المحلية والدولية للتخفيف من آثارها.

وأوضح العقوري بأن لجنة الخارجية تحتاج للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع المفوضية تأكيدًا لمبدأ الشفافية وفقًا لاختصاصها في المتابعة والرقابة.

وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خاصة في مجال التدريب ورفع القدرات المتعلق بقدرة السلطات الليبي على الاستجابة الإنسانية وحماية الفئات الضعيفة.

