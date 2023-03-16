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مجلس الأمن الدولي يرحب بإقرار التعديل الدستوري الـ13

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

رحب مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي بالتعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلسا النواب والدولة، محددًا التزامه بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبية وتسيرها الأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن في بيانه الصحفي على دعمه للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات، مرحبًا بالتقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأوضح مجلس الأمن أن ليبيا بحاجة إلى زخم جديد لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2023.

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التعديل الدستوري 13 ليبيا مجلس الأمن الدولي مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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