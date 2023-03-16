الدبيبة: لدينا الإرادة لمواجهة الإرهاب والهجرة

الوطن|رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خلال افتتاح معرض وملتقى “صنع في ليبيا” بالنيجر، أن ليبيا والنيجر يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن البلدان لن تسقط في مشاريع التقسيم.

وقال الدبيبة في كلمته خلال الافتتاح “لدينا الإرادة لمواجهة الإرهاب والهجرة وتعزيز التعاون في شتى المجالات“، مؤكدًا أن مواقف البلدين أكثر تناغمًا داخل الاتحاد الإفريقي وتجمع الساحل والصحراء، مشيرًا إلى أنهم سيعملوا لإنجاز مشاريع تجارية وتنموية تتطابق مع رؤيتهم في التعامل ملف الهجرة.

وأوضح رئيس الحكومة منتهية الولاية مشروع طريق مصراتة . تمنهنت – أغاديز الذي سينطلق ويعيد الحياة لطريق القوافل التاريخية، لافتًا إلى تطلع حكومته لدور حيوي للبنك الإسلامي لدعم المشاريع الاقتصادية المرتبطة بتجارة العبور والقطاع الخاص.

ولفت الدبيبة إلى أن لدى المنطقة الحرة بمصراتة بالإضافة للموانئ الليبية خطط كثيرة قد تتيح المجال للشركات للاستثمار.