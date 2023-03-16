رياح نشطة نسبيًا على معظم مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تنشط الرياح نسبيا على معظم مناطق شمال ليبيا، اليوم الخميس، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ودرجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين 14 و20 مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين 24 و30 مئوية.

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فإن من المتوقع -اعتبارًا من مطلع الاسبوع القادم- أن تتأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وذكر المركز، أن ذلك سيسبب في انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الجنوب الغربي.