الأبلق: سمعة مجلسي النواب والدولة «سيئة»

قال عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لا يُريدان مغادرة المشهد السياسي الليبي، وأن هناك توافق بين عقيلة والمشري على تغيير المناصب السيادية والحكومة، لإيجاد سلطات جديدة وعدم مغادرتهما المشهد، وفق قوله.

أضاف الأبلق، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلسي النواب والدولة سمعتهما الدولية سيئة، ولا يحظيان بتأييد، وكل الأطراف متخوفة مما سيقوم به باثيلي، ولن يكون هناك بصيص أمل في ظل تشبث الأجسام الحالية بالسلطة منذ 2014، ويجب أن يتحرك الشارع لإخراج هذه الأجسام.

وتابع قائلاً: “مجلسا النواب والدولة يُعرقلان أي مسار لحل الأزمة الليبية، ويصل بالبلاد إلى الانتخابات، والتعديل الدستوري الـ13، لن يُفضي إلى الانتخابات، وعقيلة والمشري وأعضاء من المجلسين لا يُراعون مصلحة البلاد، والحديث عن توافق المجلسين مُجرد خدعة لإيهام المجتمع الدولي أن هناك توافق ربما سيفضي إلى الانتخابات.”

وواصل قائلاً إن “القوة القاهرة” سببها الرئيسي قوانين الانتخابات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وترشح مزدوجي الجنسية والعسكر نقطة محورية في الخلاف بيننا وبين عقيلة صالح في الذهاب للانتخابات، وعقيلة يُحاول وأد مبادرة باثيلي، ونحن نريد الخروج من مأزق التدخل الدولي بأن يتم إجراء انتخابات تشريعية فقط، وفق قوله.

وتابع قائلاً: “من الممكن إجراء الانتخابات التشريعية لإيجاد جسم تشريعي جديد والعبور إلى بر الأمان، وإنهاء المرحلة الانتقالية بإيجاد دستور دائم للبلاد، ومبادرة باثيلي غامضة ولا توجد خارطة طريق حقيقية قدمها، ولا ندري لأي مسار يمكن أن تسير البلاد، وهل ستكون هناك انتخابات تشريعية فقط أم تشريعية ورئاسية، ولا يوجد اتفاق على جداول زمنية، وهل سيتم تغيير السلطة التنفيذية أم لا؟.”

واختتم الأبلق: “هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن يسير لها باثيلي، لكن المسار الانتخابي بعيد المنال دون ضغط دولي لإخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ولو كانت هناك إرادة دولية حقيقية من الولايات المتحدة و بريطانيا ستكون هناك فرصة لمبادرة باثيلي للوصول إلى الانتخابات.” على حد تعبيره.