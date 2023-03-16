عقد جلسة للبرلمان لمناقشة تسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب في بنغازي يوم الإثنين القادم.

وتعقد الجلسة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات وفقاً للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

يأتي ذلك بينما أعلن، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ترحيبه بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

كما أكد المجلس، في بيان، تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

وأكد المجلس، عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية.

وأقرّ مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.