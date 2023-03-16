بويصير: لم أغبْ يوماً عن مكافحة الاستبداد في ليبيا

زعم المقاول الأمريكي، ذي الأصول الليبية، محمد بويصير، أنه لم يغب يوماً عن مكافحة الاستبداد في ليبيا، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور له عبر «فيسبوك»: “هكذا بدأت في الولايات المتحدة منذ 25 عاما، مقاول محطات وقود صغير، يعمل نهارا ويدرس ليلا، ويعود لبيته بنتاج جهده وعمله، لم أترفع يوما عن العمل بيدي، ولم أتمسك بمكتب وجاه، بل كنت أستمتع بالعمل في المواقع مع مساعدي الثلاث، الجزائري والمغربي والبرازيلي، أطلب منهم أن يفعلوا ما أفعل، وليس أكثر مني”، وفقا لوصفه.

وأضاف “كنت أتعلم ليلا بسرعه لأني مهندس، ولكني نهارا شخص آخر يعشق رائحة الوقود الممزوجة بالعرق الفواح، وإلى جانب ذلك لم أغب يوما عن دوري في مكافحة الاستبداد في بلدي، والحلم بأن تكون حرة ومزدهرة في يوم من الأيام”، على حد قوله.

وتابع “لم أعد أعمل بيدي ولكنى أحمل الاحترام لمن يفعل، وأساعد إن طلب مني ذلك، كما أن حلمي لازال متقدا، وليبيا لابد أن تصبح حرة مزدهرة في يوم قريب”، بحسب حديثه.