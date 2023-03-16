الصحة تبحث ضبط المخالفات الإدارية والمالية

ترأس مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة أسامة سركز، الاجتماع الدوري مع مديري مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات، والمراكز الطبية، وإدارات الخدمات الصحية الواقعة بالمنطقة الوسطى.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول العديد من الملفات أبرزها، استعراض تقارير نشاطات المكاتب، والعمل وفق التسلسل الإداري المتبع حسب القوانين واللوائح المعمول بها، ومتابعة التعميمات الوزارية والالتزام بالتعليمات الواردة فيها، وطرح المبادرات لتنظيم العمل داخل المكاتب.

كما تباحث المجتمعون، حول توحيد الجهود لضبط المخالفات الإدارية والمالية توطئة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، وفقا لما حددته القوانين.