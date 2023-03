اوحيدة: الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى إرادة دولية وهي غير موجودة الآن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب لم يحدّد حتى الآن موعدًا لعقد جلسة بشأن لجنة 6+6.

اوحيدة أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن هناك عراقيل في مجلس الدولة بشأن لجنة 6+6، ولا يتوقع أن يكون هناك جديد في هذا المسار حتى نهاية رمضان.

وتابع: “إذا لم تنجح هذه اللجنة فلن يبقى مجلس النواب مكتوف الأيدي وسيذهب إلى مسار آخر بما في ذلك قانون انتخابات 2021”.

وأكد على أن المجتمع الدولي غير متّفق حتى الآن على حلّ للأزمة الليبية، منوهًا إلى أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى إرادة دولية وهي غير موجودة الآن.

