اتفق ممثلون عن اللجنة العسكرية 5+5 وقادة عسكريون وأمنيون عن الشرق والغرب على توحيد الصف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة 5+5 بعدد من القادة العسكريين والأمنيين من الشرق والغرب بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا.

وأكد الحاضرون ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات قادمة داخل ليبيا لا سيما طرابلس وبنغازي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى الليبيين، وفق ما أفادته البعثة.

وشدد القادة المشاركون في الاجتماع على ضرورة الامتناع عن استخدام العنف للحصول على مكاسب سياسية أو شخصية، وفق تعبيرهم.

كما حث المجتمعون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

من جهته، أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، عن تأييده لمخرجات اجتماع تونس.

ودعا جميع القيادات الأمنية والعسكرية إلى دعم المبادرة، واصفا مجيئها في هذا الوقت بـ”المناسب”، حسب وصفه.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

The post اتفاق بين 5+5 وقادة عسكريين وأمنيين من الشرق والغرب على إجراء الانتخابات في 2023، وباتيلي يُرحب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار