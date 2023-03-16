الطقس في ليبيا.. سقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسقط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي خصوصا الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على معظم مناطق الشمال.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا السبت المقبل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على الحمادة والجفرة، وتسجل ارتفاعا من السبت المقبل.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.