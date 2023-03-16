اوحيدة: المجتمع الدولي غير متفق على حلّ أزمة ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة، إن المجلس لم يحدّد حتى الآن موعدًا لعقد جلسة بشأن لجنة 6+6.

وأشار اوحيدة في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن هناك عراقيل في مجلس الدولة بشأن لجنة 6+6، ولا يتوقع أن يكون هناك جديد في هذا المسار حتى نهاية رمضان.

وتابع: “إذا لم تنجح هذه اللجنة فلن يبقى مجلس النواب مكتوف الأيدي وسيذهب إلى مسار آخر بما في ذلك قانون انتخابات 2021”.

وأكد على أن المجتمع الدولي غير متّفق حتى الآن على حلّ للأزمة الليبية، منوهًا إلى أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى إرادة دولية وهي غير موجودة الآن.