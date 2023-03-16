باثيلي يدعو جميع القيادات الأمنية والعسكرية لدعم مخرجات اجتماع لجنة 5+5 مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق

أخبار ليبيا 24

أعرب، الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، عن تأييده لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق.

وقال باثيلي، عبر تويتر، “أحيي الروح الوطنية التي تحلى بها كافة المشاركين خلال المشاورات”.

وأضاف، “أدعو جميع القيادات الأمنية والعسكرية إلى دعم هذه المبادرة التي تم التوصل إليها في توقيت مناسب”.

تنظيم الانتخابات

وقالت البعثة الأممية، في بيان الأربعاء، إنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد في تونس، على العمل معا والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا هذا العام.

وأضافت، أن المشاركين شددوا على ضرورة التواصل، فيما بينهم ومواصلة عقد اللقاءات داخل ليبيا وطرابلس وبنغازي.

وأشارت إلى أن هذا الأمر “يبعث رسائل إيجابية ويبعث الأمل لدى المواطنين الليبيين”.

وقالت البعثة الأممية، إن “قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون شددوا على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو العنف أو الاعتقال أو التهديد لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو لمصالح إقليمية أو فئوية”، مجددين رفضهم التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.