بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 16 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق شمال ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 30)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم (23)مْ على الحمادة والجفرة, وتسجل ارتفاع من يوم السبت.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:14).