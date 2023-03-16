مشيرب: أعداء الدين هم من يتطاولون على المفتي حفظه الله

اتهم عبد الرزاق مشيرب خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، المخالفين في الرأي السياسي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، بأنهم «أعداء الدين».

قال على فيسبوك: «مهما كانت النية طيبة والقصد سليما فلا ينبغى فتح الباب أمام عوام الناس للطعن فى العلماء الثقات والتقليل من قدرهم».

وتابع: «عوام الناس والخبثاء منهم خاصة وأعداء الدين يتحينون الفرص للتطاول على العلماء والمشايخ فلا تقدموا لهم يد العون فى ذلك واتقوا الله وكفوا عن التجريح والتقطيع والتشليح غير المبرر والذى لا فائدة ترجى من ورائه» وفق قوله.

أضاف: «قلت هذا الكلام من قبل مرارا فى حق من اتخذ دار الإفتاء والمفتى حفظه الله غرضا يرميهم بسهامه الصدئة وأقوله اليوم فى حق كل من تسبب فى الحط من قدر أى عالم من علماء الأمة وفتح باب السفه للعوام والأعداء» على حد قوله.