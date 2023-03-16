الدبيبة: لدى الحكومة الإرادة لمواجهة الإرهاب والهجرة وتعزيز التعاون مع دولة النيجر

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن لدى الحكومة الإرادة لمواجهة الإرهاب والهجرة وتعزيز التعاون مع دولة النيجر في شتى المجالات.

وأكد الدبيبة على ضرورة دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات من خلال خلق بيئة إيجابية لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين.

وقال إنّه سيتم العمل على إنجاز مشاريع تجارية وتنموية تتطابق مع رؤية الحكومة في التعامل مع ملف الهجرة، مؤكدًا على الرابط التاريخي والمصير المشترك بين ليبيا والنيجر.

وأضاف، أن مواقف البلدين أكثر تناغما داخل الاتحاد الأفريقي وتجمع الساحل والصحراء (س. ص).

وقال الدبيبة، “سنعمل لإنجاز مشاريع تجارية وتنموية تتطابق مع رؤيتنا في التعامل ملف الهجرة”.

وأضاف، “سينطلق مشروع طريق مصراتة، تمنهنت – أغاديز، الذي سيعيد الحياة لطريق القوافل التاريخية”.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة، عن تطلعه لدور حيوي للبنك الإسلامي لدعم المشاريع الاقتصادية المرتبطة بتجارة العبور والقطاع الخاص.

وقال، إن لدى المنطقة الحرة بمصراتة والموانئ الليبية خطط تتيح المجال للشركات للاستثمار.