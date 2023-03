ليبيا – أعرب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن تأييده لمخرجات اجتماع تونس بين أعضاء لجنة 5+5 العسكرية وقادة أمنيين وعسكريين من الشرق والغرب.

باتيلي دعا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جميع القيادات الأمنية والعسكرية إلى دعم هذه المبادرة التي جاءت في التوقيت المناسب.

