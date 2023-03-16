بعثة الاتحاد الأوروبي: الوقت حان لتوظيف موارد ليبيا في خدمة الليبيين

الوطن| رصد

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، خلال لقائه اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ضرورة وجود إجماع وطني في ليبيا بشأن الاقتصاد.

وكتب ساباديل عبر تويتر: “تكتسب المبادرات الجارية لتعزيز العملية السياسية والذهاب إلى الانتخابات زخما.. يجب أن يكون الاقتصاد جزءا من الإجماع الوطني.. حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين”.

وجدد باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، الإشارة إلى الحاجة الملحة لوضع آلية يملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2656)، مشيرا إلى ضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.