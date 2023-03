ليبيا – انتقد المحلل السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل تدخل السفير الأمريكي نورلاند ريتشارد في الشأن الليبي، وذلك عقب إعلان الأخير نجاح مفاوضاته حول ليبيا مع الدول المجاورة لها.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تساءل: “لماذا لم يرتكب هذا التدخل السافر السفير الألماني أو الصيني أو الروسي أو الهندي أو الإيطالي؟ من هذا بالنسبة لليبيا؟ وهل هو أكثر من مجرد سفير لتمثيل بلاده لدينا”.

وطرح عقيل تساؤلًا: “بأي مشروعية قام نورلاند بتمثيل ليبيا ومصالحها لدى دول أجنبية، وهو غير نزيه أبدًا حيال مصالحنا؟ ومن أعطاه هذا الحق؟ لا أحد يدري”.

Shares

The post عقيل: بأي مشروعية قام نورلاند بتمثيل ليبيا ومصالحها لدى دول أجنبية ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية