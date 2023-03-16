ليبيا.. وزير اقتصاد دبيبة يبحث آلية ضبط الأسعار ومتابعتها

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اجتماعا مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، لمناقشة وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع، بما يتماشى مع أسعار التوريد.

وتطرق اللقاء إلى التأكد من الاشتراطات الصحية للسلع الغذائية واللحوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية للشركات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية.

وفي سياق متصل، زار الحويج بزيارة بازار أهلاً رمضان المقام على أرض معرض طرابلس الدولي، رفقة مدير عام المعرض إسلام جعفر، حيث أطلع الوزير على المنتجات من التمور ومشتقات الألبان والعسل والبقوليات، مؤكداً دعم وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لرفع من مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.