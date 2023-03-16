العريبي: بدء حصر مشاريع إعادة الإعمار في عدة مناطق

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، إن اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولا إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

وأضاف العريبي، في لقاء مصور نشرته صفحة لجنة الإعمار بنغازي على فيسبوك، لمناسبة إطلاق منصة إعمار، أن اللجنة تتبع مجلس النواب، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أية حكومات، وليس لها علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات.

وتابع: “لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار.. وجدنا ترحيبا من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة”، مشددا على أن “كل الخدمات المقدمة هي واجب على الدولة وحق من حقوق المواطن”.

وأوضح أن اللجنة كانت سابقا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

وقال العريبي إن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.