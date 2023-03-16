ندعم بشكل تام لجنة 5+5 وعملها لتأمين الانتخابات سنة 2023 في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت فرنسا اليوم الخميس عن دعمها التام لعمل اللجنة العسكرية 5+5 من أجل تأمين الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري.

وكتبت سفارة فرنسا، عبر تويتر، “تدعم فرنسا بشكل تام لجنة 5+5 وعملها لتأمين الانتخابات سنة 2023 في ليبيا”.

يأتي ذلك بعدما اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعا في تونس، استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق، في حضور الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وتمّ الاتفاق، بحسب بيان للبعثة الأممية، الأربعاء، على العمل معا والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا هذا العام.

كما تمّ التشديد على ضرورة التواصل، فيما بينهم ومواصلة عقد اللقاءات داخل ليبيا وطرابلس وبنغازي، وكذلك ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو العنف أو الاعتقال أو التهديد لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو لمصالح إقليمية أو فئوية.

وجدد المجتمعين على رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، و تجريم أعمال العنف ضد السلم الأهلي التي تعرض العملية السياسية للخطر وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.