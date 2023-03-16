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شمام: حقبة فبراير جمعت تراث الفاسدين من باندات الطليان وحثالات سبتمبر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن “ليبيا أكثر بلد يعاد فيه إنتاج الفشل والفساد”، بحسب تعبيره.

وقال شمام، في منشور له عبر “فيسبوك”: “ليبيا أكثر بلد يعاد فيه إنتاج الفشل والفساد ويجتمع فيه الفاسدون والفاشلون للتآمر على فاسدين وفاشلين آخرين”، وفقا لوصفه.

وأضاف “انظروا للصور المتداولة عن اجتماعات النخبة الفاسدة لتدركوا حجم مأساتنا، حقبة فبراير جمعت تراث الفاسدين من حقبة العصملي، مرورا بباندات الطليان، وحثالات سبتمبر، وانتهاء بإفرازات فبراير”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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