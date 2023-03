عميد بلدية شحات: خصصنا 100 ألف دينار لتوزيعها على الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

ليبيا – قال عميد بلدية شحات حسين محمود إن البلدية خصصت مبلغ 100 ألف دينار لتوزيعها على الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

عميد بلدية شحات أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن بلدية شحات إحدى بلديات الجبل الأخضر التي تتميز بتاريخها الحضاري وثقافة سكانها وما يقع في نطاقها من آثار.

ولفت إلى أن البلدية تستقبل آلاف السياح من مختلف المدن الليبية، ولم تفرض رسومًا حتى الآن على هؤلاء السياح تشجيعًا لقطاع السياحة في المدينة.

وبيّن أن السيولة متوفرة، والمصارف وفرت آلات السحب، وتُمكّن المواطنين من خلالها سحب 2000 دينار أسبوعيًا.

كما أكد على أن الوقود متوفر في المدينة، وهناك أكثر من 50 مخبزًا في البلدية تعمل بشكل جيد، ويتم التجهيز خلال شهر رمضان لإجراء العديد من الأنشطة والمسابقات.

وأوضح أن الجهات الأمنية في مدينة سوسة اقترحت إغلاق مقر بلدية شحات على خلفية حرق مقر بلدية سوسة بسبب خلاف على تكليف مدير المشروعات، وهذا المقترح لم ينفذ وبلدية شحات تواصل عملها بشكل اعتيادي.

