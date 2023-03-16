أسعار العملات.. ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي وتراجع اليورو

شهدت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية في ليبيا، تباينا مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

ووفقا للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.80 دينار أمس.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.84 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار من 1.30 دينار أمس، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.