النقابة العامة للمعلمين تستنكر الاعتقال “غير القانوني” لمدراء المدارس

الوطن| رصد

استنكرت النقابة العامة للمعلمين، ونقباء المعلمين بالبلديات، ومعلمو ومعلمات بلدية سرت، وبشدة “وبكل حروف وكلمات الاستهجان” ما تعرض له مدراء المؤسسات التعليمية ببلدية سرت، من اعتقال غير قانوني نتيجة للوقفة الاحتجاجية التي نفذها معلمو المؤسسات التعليمية هناك، مطالبين فيها بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية والإفراج عن مرتبات بعضهم.

وأضافت النقابة في بيان، أن ما حصل يعد تعسفاً في استخدام السلطات، لأنه وبحسب النظام الأساسي المعتمد من مجلس النواب “فإنه لا يتم استدعاء أي معلم أو عامل بقطاع التربية والتعليم إلا بعد إخطار النقابة التابع لها ببلديته”. الأمر الذي “نراه مخالفاً للتشريعات النافذة ودون احترام لما يمثله المعلم وحقه في مطالبته بحقوقه المشروعة”.

وأعربوا عن ثقتهم في المؤسسات الحكومية والسيادية الليبية ونزاهتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، مطالبين بتحقيق مطالب المعلمين المشروعة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية طبقاً للقانون .