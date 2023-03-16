الحويج يبحث مع قطوسة وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع

بحث وزير اقتصاد الدبيبة، محمد الحويج، مع رئيس جهاز الحرس البلدي، رجب قطوسة، وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، بمقر جهاز الحرس البلدي”.

وأضاف البيان “بحث الاجتماع وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع بما يتماشى مع أسعار التوريد والتأكد من الاشتراطات الصحية للسلع الغذائية واللحوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كذلك متابعة الإجراءات القانونية للشركات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية”.