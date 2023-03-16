فرنسا تؤكد دعمها التام لعمل اللجنة العسكرية المشتركة من أجل تأمين الانتخابات في ليبيا

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أكدت فرنسا، اليوم الخميس، دعمها التام لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل تأمين الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري.

جاء ذلك، عبر تغريدة للسفارة الفرنسية في ليبيا. وقالت السفارة: “تدعم فرنسا بشكل تام لجنة 5+5 وعملها لتأمين الانتخابات سنة 2023 في ليبيا”.

واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة، الأربعاء، اجتماعا في تونس، استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق.

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنّه تمّ التأكيد على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.

وأضافت البعثة، في بيان، أن المشاركين اتفقوا على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري، كما أكدوا على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي.