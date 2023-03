السفير الإسباني يؤكد عودة أكثر من 30 شركة للعمل إلى ليبيا

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع سفير مملكة إسبانيا لدى دولة ليبيا جايفيير غارتيا الثلاثاء في مقر ديوان الوزارة، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد وسفير ليبيا لدى ملكة إسبانيا وليد بوعبد الله، ورئيس القسم التعاوني الدولي فرج البي، والملحق التجاري الليبي لدى إسبانيا عبد الرحمن البكشي في إطار متابعة وتفعيل سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أهمية التعاون، وأن الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري، منوهًا بضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وتحديتها بما يتمشى مع المتغيرات الدولية في المجال الاقتصاد والتجارة.

ودعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي خاصة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الإسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وحث الحويج سفير مملكة إسبانيا على عودة الشركات الإسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلف شراكات مع القطاع الخاص الليبي.

وأشار إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة دولة ليبيا لدى إسبانيا.

من جانبه، أعرب السفير عن رغبة بلاده في بناء علاقات تجارية واقتصادية مع دولة ليبيا، مشيرًا إلى عودة أكثر من 30 شركة للعمل إلى ليبيا وأن السفارة تعمل على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

وفي الختام، قدم وزير الاقتصاد والتجارة دعوة لوزير التجارة الإسباني لزيارة ليبيا.

