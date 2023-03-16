ليبيا.. وزير التعليم يصدر قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما في سرت

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما تابعا لمراقبة التعليم في سرت.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (385 للعام 2023)، على تسوية وضع المعلمين حسب درجاتهم، اعتبارا من تاريخ استحقاقهم العلاوة السنوية للعام 2021.

وكان المقريف تواصل في وقت سابق، مع مديري 35 مؤسسة تعليمية في سرت، حيث نقلوا إليه مطالب المعلمين لديهم، الذين نظموا وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع للمطالبة بالتسوية الوظيفية أسوة بزملائهم.

وتعهد الوزير بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات العملية التعليمية في سرت، وحصر قائمة بأسماء المعلمين لضمان الإسراع في حل أزمتهم في أسرع وقت.

وعقد عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني اجتماعا موسعا ضم مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي في المدينة، لبحث مشكلة تعطل الدراسة نتيجة اعتصامات المعلمين والمعلمات.