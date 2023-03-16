اجتماع لبحث خطط الشركة العامة للكهرباء

الوطن| رصد

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي خلال اجتماع، خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل و والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا ضم رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهربا محمد المشاي.