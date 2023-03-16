حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع النيجر لبدء تنفيذ طريق “مصراتة – تمنهت – أغاديس”

العنوان-طرابلس

وقعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة، مذكرة تفاهم مع النيجر، لبدء تنفيذ مشروع طريق العبور “مصراتة – تمهنت – أغاديس”، جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس النيجر، محمد بازوم.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح ملتقى ومعرض صنع في ليبيا المنعقد في النيجر، تحت شعار “النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور”، حسب بيان الوزارة.

ووقع وزير المواصلات محمد الشهوبي المذكرة، ووزير التجارة من جانب النيجر، والتي تهدف إلى فتح طريق استراتيجي يربط ليبيا باعتبارها بوابة أفريقيا على البحر المتوسط بدول ما بعد الصحراء الكبرى.

وقالت الوزارة إن تنفيذ الطريق سيمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلدين؛ لما يحققه من أرباح من خلال تحول المنطقة إلى مركز للتجارة وتدفق السلع والبضائع وحركة العبور والتنقل.