التكبالي: مجلسي النواب والدولة لا يمكنهما حل الأزمة.. والحوار يجب أن يشمل من يملك السلطة والقوة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الخرائط الجديدة والمتعددة لا تحل المشكلة الليبية، إذ إنّ المشكلة في الأجسام الحالية التي ترى أن بإمكانها فعل كل شيء لهذه الدولة، وهناك محاولات لإقصاء الآخر دائمًا وإبعاد من ليس معنا وما هكذا تُحل المشاكل؟.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، أضاف: “لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة يمكنهما حل الأزمة على حدة، والحوار يجب أن يشمل جميع من يملك السلطة والقوة والتأثير”.

وتابع التكبالي حديثه: “أن مشكلة الليبيين في الحديث مع الآخر الذي يملك السلاح، إذ يعتمد الدبيبة على الميليشيات ولا يمكن حل المشكل بشكل فردي والمبعوث لم يأت بجديد لكنه جاء بحل لا يرضي الجميع رغم أنه أراد إدخال كل الشباب والفعاليات في المجتمع”.

وأبدى التكبالي تشاؤمه من بوادر التوصل إلى حل، قائلًا: “لم نستطع حل مشكلتنا مع 75 شخصًا فما بالك بألف، والمشكلة في اختيار الأشخاص لتسيير الدولة”، في إشارة إلى هيئة الحوار السياسي الليبي التي عقدت جلساتها في جنيف وأثمرت المسار السياسي الحالي.

