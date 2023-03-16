الخارجية المصرية: نأسف لدعم مجلس الأمن لمبادرة باتيلي المبهمة

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، على مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بعنوان “الإعداد للانتخابات”.

وقال أبو زيد في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي للمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدا أن المبادرة مبهمة غير محددة المعايير والأهداف.

وقال إن دعم مجلس الأمن للمبادرة محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، واستخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع أن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.

ولفت إلى أن البيان يزيد الانقسام والتناحر في ليبيا ويقوض إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بتوافق وطني ليبي.