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التكبالي: تراجع باتيلي والغرب عن تهميش دور «النواب والدولة» سيؤثر على التوافق

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن يحرز مجلسا النواب والدولة أي تقدم بشأن التوافق حول القوانين خلال الأشهر الثلاثة المتبقية.

وقال التكبالي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “توقعي بعدم إنجاز التوافق بين المجلسين، جاء في ظل تراجع المبعوث الأممي، ومن خلفه دول غربية بعينها عن تهديداتها السابقة بتهميش دور المجلسين في وضع الإطار القانوني للانتخابات”.

وانتقد التكبالي الطريقة التي تعامل بها باتيلي مع القضية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كأنه لا يدرك التباعد الواسع في الرؤى بين المجلسين، وخلفيات المشهد والحسابات داخل كل منهما».

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صحيفة الساعة 24

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