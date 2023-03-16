البيوضي: الإعلان عن اختفاء 2.5 طن يورانيوم في ليبيا يمهد للنزول الأمريكي على الأرض

علق المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي على إعلان والكالة الدولية للطاقة الذرية اختفاء 2.5 طم من اليورانيوم الطبيعي في ليبيا بالقول إن الولايات المتحدة تبحث عن مبرر للنزول على الأرض الليبية بقوة كما حدث في العراق.

وقال البيوضي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما كان خبراء وكالة الطاقة الذرية (الدولية) يجوبون العراق ويفتشون ويبحثون دون جدوى، وقبيل غزو العراق ومن داخل غرفة مجلس الأمن أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول حصولهم على دليل قاطع عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ورفع في وجه الجميع دليله”.

وأضاف البيوضي “اليوم تعلن وكالة الطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، من يصدق هذا الهراء هو نفسه من سيدعم الاتهام الأمريكي لخصومها الدوليين، حيث الهدف الاستراتيجي هو البحث عن المبرر للنزول على الأرض الليبية بقواتها أسوة بغيرها من الدول وفي مقدمتهم روسيا، ما سيحدث استباق لسيناريو الخسارة الغربية في أوكرانيا وتمهيدا للحرب الكبرى على أرض ليبيا بين الكبار، تبا للخونة والعملاء الذين أسقطو ليبيا في يد الإمبريالية الإستعمارية الغربية”.