الدبيبة يبحث مع بازوم الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود

ليبيا – استقبل رئيس النيجر محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي،الأربعاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالنيجر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومستشار المحافظ.

بازوم أعرب عن سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض “صنع في ليبيا” المنعقد في النيجر، التي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

بدوره، أكد الدبيبة أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين.

وأكد بازوم دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول في ليبيا إلى الانتخابات ودعمه لجهود حكومة الدبيبة لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

وناقش المجتمعون عددا من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول.

واختُتم الاجتماع بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي.

