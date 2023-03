احتجاجات واسعة للجرحى وبلديات في المنطقة الغربية ترفض قرار الدبيبة بشأن ملف العلاج

أعرب عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية وأعيان المكونات الاجتماعية بالمناطق عن استغرابهم من قرار رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الذي يقضي بنقل الملف العلاجي من مركز طب الطوارئ والدعم إلى جهاز الطب العسكري.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لعمداء بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية ومناطق الجبل والساحل الغربي وحكماء وأعيان والمكونات الاجتماعية بالمناطق.

وطالب العمداء والأعيان باستمرار التعامل في تغطية حالات الطوارئ وإسعاف وإنقاذ وعلاج الجرحى المصابين مع مركز طب الطوارئ والدعم وفق الاتفاقيات والخطط المتفق عليها، وفق قولهم.

وأوضح العمداء والأعيان أن إسناد ملف العلاج إلى جهاز طب الطب العسكري سيؤثر سلبا في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وفق البيان.

وتزامن البيان مع احتجاجات واسعة للجرحى رفضوا خلالها القرار، مطالبين بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك في بيان من أمام مقر رئاسة الوزراء.

يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أمر، بتاريخ 9 مارس، بحل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج بغض النظر عن جهة تشكيلها.

المصدر: بيان

